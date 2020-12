Forte terremoto in Croazia: disastro a Petrinja (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa di terremoto in Croazia con epicentro a Petrinja, 50 km a Sud di Zagabria: edifici crollati e feriti, il sisma è stato avvertito anche in Italia È stata avvertita anche in Italia la Forte scossa di terremoto che ha colpito la Croazia, in una zona a circa 50 chilometri a sud est di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020)scossa diincon epicentro a, 50 km a Sud di Zagabria: edifici crollati e feriti, il sisma è stato avvertito anche in Italia È stata avvertita anche in Italia lascossa diche ha colpito la, in una zona a circa 50 chilometri a sud est di… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Forte #terremoto in #Croazia, epicentro a #Petrinja, crollato un ospedale e un asilo. Morto un bimbo #ANSA - SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - Tg3web : Forte terremoto in Croazia. Crolli e vittime a Petrinja, vicino a Zagabria. 'Situazione molto grave' dice la Croce… - ItamCardin : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché intorno alle 12.20 è stata registrata in Croazia una forte scossa di magnitudo 6.4 (epicentro 44 chi… - simcopter : RT @meteoredit: Un forte #terremoto di magnitudo Mw 6,4 ha colpito la #Croazia due ore fa. La scossa è stata avvertita anche in Italia. ???… -