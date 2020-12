Denunciò un call center degli orrori, oggi è Cavaliere della Repubblica: «Mi chiamavano infame» – L’intervista (Di martedì 29 dicembre 2020) Era una delle «schiave del call center» di Taranto dove si lavorava in condizioni raccapriccianti. oggi Michela Piccione, 36 anni, è stata premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il titolo di Cavaliere della Repubblica, per la sua forza, per aver trovato il coraggio di denunciare i suoi datori di lavoro, coinvolgendo altre 3 colleghe (su 35, tutte donne) mettendo fine a un incubo durato, nel suo caso, due mesi. «Il primo mese ho guadagnato 350 euro, il secondo 110 – ci confida – Andavo tutti i giorni al lavoro, facevo 6 ore al dì e venivo pagata una miseria». Ma quello che le ha fatto più male è stato lo sfogo di una collega: «Non ce l’ho fatta più quando ho visto le lacrime di una madre che ci ha detto “Con i 92 euro guadagnati ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Era una delle «schiave del» di Taranto dove si lavorava in condizioni raccapriccianti.Michela Piccione, 36 anni, è stata premiata dal presidenteSergio Mattarella, con il titolo di, per la sua forza, per aver trovato il coraggio di denunciare i suoi datori di lavoro, coinvolgendo altre 3 colleghe (su 35, tutte donne) mettendo fine a un incubo durato, nel suo caso, due mesi. «Il primo mese ho guadagnato 350 euro, il secondo 110 – ci confida – Andavo tutti i giorni al lavoro, facevo 6 ore al dì e venivo pagata una miseria». Ma quello che le ha fatto più male è stato lo sfogo di una collega: «Non ce l’ho fatta più quando ho visto le lacrime di una madre che ci ha detto “Con i 92 euro guadagnati ...

