"Da ridere". Lei? Non proprio. Striscia, frecciata alla Rai: a chi assomiglia il "mezzobusto Zane" (Di martedì 29 dicembre 2020) Striscia la Notizia a caccia di sosia. Il tg satirico, nella puntata del 29 gennaio, ha trovato una clamorosa somiglianza tra il mezzobusto del Tg2 Stefania Zane e l'inviata di Canale 5 Rajae Bezzaz. "Capelli ondulati e labbra rosse, sono identiche", commenta Enzo Iacchetti. "L'unica differenza? Una lavora per un tg tutto da ridere, l'altra per Striscia". Una chiara frecciatina alla Rai nemmeno troppo velata. Ma non è finita qui, perché tra i sosia anche quello del cantante Fedez. Si tratta di Jim Jarmush, il regista americano che a prima vista sembra proprio il rapper italiano marito dell'influencer Chiara Ferragni. Qui il video integrale Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020)la Notizia a caccia di sosia. Il tg satirico, nella puntata del 29 gennaio, ha trovato una clamorosa somiglianza tra ildel Tg2 Stefaniae l'inviata di Canale 5 Rajae Bezzaz. "Capelli ondulati e labbra rosse, sono identiche", commenta Enzo Iacchetti. "L'unica differenza? Una lavora per un tg tutto da, l'altra per". Una chiara frecciatinaRai nemmeno troppo velata. Ma non è finita qui, perché tra i sosia anche quello del cantante Fedez. Si tratta di Jim Jarmush, il regista americano che a prima vista sembrail rapper italiano marito dell'influencer Chiara Ferragni. Qui il video integrale

bisciarcobaleno : @everythingoez_ Mi fa ridere che quando le ho detto Jay ha chiesto 'è they lui o lei? ' - DatabaseItalia : @nonsolopierina È una rubrica di opinioni e il Dott. La Bella è liberissimo di esprimerle in piena libertà, come le… - ricciolidoro11 : #gfvip ho apprezzato Giulia ke ammette ad Andrea che anche lei ha sentito quelle voci sottolineando che chi frequen… - bimbadelgfvip5 : @guestofworld_ lei lo fa solo per ridere, è una creatura divina venuta dal cielo per illuminare le nostre giornate… - heyitsaweirdo : @mary_10_94 ma si ho messo down nel senso che ha pensieri suoi, non ci vedo un dramma ma mi faceva solo ridere la c… -

Ultime Notizie dalla rete : ridere Lei Il comitato Verità e dignità vittime Covid 19 contro Toma: «Ha sottovalutato i molisani» Il Quotidiano del Molse Monster Hunter Rise: Capcom condivide nuovi dettagli sui Palico e Palamute

Capcom ha condiviso nuove informazioni riguardanti i Palico e i Palamute che ci accompagneranno all'interno di Monster Hunter: Rise.

Diego Bianchi: "Il Capodanno con noi è una sfida all'ovvietà"

«Non potevamo non farlo». Diego Bianchi ride mentre lo dice, raccontando come sarà il Capodanno su La 7, il Capodanno con Propaganda che condurrà nell’ultima notte del 2020. Una prima volta per lui e ...

Capcom ha condiviso nuove informazioni riguardanti i Palico e i Palamute che ci accompagneranno all'interno di Monster Hunter: Rise.«Non potevamo non farlo». Diego Bianchi ride mentre lo dice, raccontando come sarà il Capodanno su La 7, il Capodanno con Propaganda che condurrà nell’ultima notte del 2020. Una prima volta per lui e ...