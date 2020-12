Reddito di cittadinanza, 127 indagati nel Trapanese: percepiti indebitamente 1,2 milioni (Di lunedì 28 dicembre 2020) PALERMO – Redditi di cittadinanza percepiti illegalmente per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. È la scoperta fatta dalla guardia di finanza di Trapani, che negli ultimi mesi ha denunciato 127 persone. Diversi i “comportamenti illeciti” che secondo le fiamme gialle sarebbero emersi nel corso degli accertamenti: alcuni hanno dichiarato di essere disoccupati, mentre in realtà lavoravano in nero; altri hanno nascosto la proprietà della prima casa e di altri immobili per un valore superiore alla soglia di 30mila euro; altri ancora non hanno dichiarato vincite online o l’ottenimento di somme da parte di compagnie assicurative. Tra i denunciati, inoltre, anche chi ha nascosto i propri precedenti penali per reati legati alla criminalità organizzata o truffa allo Stato. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) PALERMO – Redditi di cittadinanza percepiti illegalmente per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. È la scoperta fatta dalla guardia di finanza di Trapani, che negli ultimi mesi ha denunciato 127 persone. Diversi i “comportamenti illeciti” che secondo le fiamme gialle sarebbero emersi nel corso degli accertamenti: alcuni hanno dichiarato di essere disoccupati, mentre in realtà lavoravano in nero; altri hanno nascosto la proprietà della prima casa e di altri immobili per un valore superiore alla soglia di 30mila euro; altri ancora non hanno dichiarato vincite online o l’ottenimento di somme da parte di compagnie assicurative. Tra i denunciati, inoltre, anche chi ha nascosto i propri precedenti penali per reati legati alla criminalità organizzata o truffa allo Stato.

