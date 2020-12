Pfizer annuncia ritardo nella consegna dei vaccini in 8 paesi Ue (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leggero ritardo nelle consegne dei vaccini in otto paesi europei, Spagna inclusa, a causa di un problema logistico presso lo stabilimento belga della Pfizer. Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha rivelato nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica “Cadena Ser” che nel tardo pomeriggio di ieri la casa farmaceutica ha comunicato al Governo di Madrid un “incidente logistico” a causa di un eccesso di carico che ha impedito la consegna delle dosi previste del vaccino contro il Covid. Il problema è stato risolto e il prossimo lotto settimanale di 350 mila dosi sarà consegnato nella giornata di domani, 29 dicembre. La Spagna stava aspettando 350mila dosi di vaccino ma dovrà, quindi, attendere qualche ora in più. Secondo il ministro Illa grazie alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leggeronelle consegne deiin ottoeuropei, Spagna inclusa, a causa di un problema logistico presso lo stabilimento belga della. Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha rivelato nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica “Cadena Ser” che nel tardo pomeriggio di ieri la casa farmaceutica ha comunicato al Governo di Madrid un “incidente logistico” a causa di un eccesso di carico che ha impedito ladelle dosi previste del vaccino contro il Covid. Il problema è stato risolto e il prossimo lotto settimanale di 350 mila dosi saràtogiornata di domani, 29 dicembre. La Spagna stava aspettando 350mila dosi di vaccino ma dovrà, quindi, attendere qualche ora in più. Secondo il ministro Illa grazie alla ...

Problemi logistici nell'hub belga di Puurs, già risolti, slitta di un giorno l'arrivo. Tra i paesi coinvolti c'è la Spagna ...

