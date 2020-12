Maradona, la maglia del match epico costa una fortuna: la cifra (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da poco tempo si è saputo la cifra ufficiale della maglia di Maradona dello storico match mondiale tra Argentina e Inghilterra. Qualcuno, però, la custodisce gelosamente. Un anno volge al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Da poco tempo si è saputo laufficiale delladidello storicomondiale tra Argentina e Inghilterra. Qualcuno, però, la custodisce gelosamente. Un anno volge al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

