Libertà per gli attivisti di Hong Kong. L'appello degli Usa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo passo degli Stati Uniti in difesa della Libertà e della democrazia a Hong Kong. Il governo americano ha chiesto il rilascio immediato degli attivisti che saranno processati oggi da Pechino per avere tentato la fuga verso Taiwan l'estate scorsa. I 12 imputati sono accusati di aver attraversato la frontiera illegalmente e rischiano da sei mesi a sette anni di carcere. La loro unica colpa? Fuggire dalla tirannia, ha spiegato un portavoce del consolato americano a Canton (Guangzhou) chiedenddo il rilascio immediato degli attivisti: "La Cina comunista non si fermerà davanti a nulla per impedire al suo popolo di cercare la Libertà altrove". Le autorità cinesi sostengono che gli attivisti sono stati arrestati in ...

