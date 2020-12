Jennifer Aniston mostra l’addobbo di Natale a tema Covid | scoppia la polemica | “Sei una dannata sciocca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “La nostra prima pandemia 2020“. Così si legge inciso nel legno di un addobbo dell’albero dicheha immortalato in una foto pubblicata nelle sue Instagram story. Nelle intenzioni, probabilmente, l’attrice di Friends voleva in qualche modo lasciare traccia di questo evento storico che stiamo vivendo ma in molti hanno trovato questa cosa di cattivo gusto e sui social è subitota la. “è unaper aver pubblicato quell’ornamento sulla sua storia…”, ha commentato un utente. E ancora: “Salutiamo la nostra prima pandemia del 2020, dove sono morte milioni di persone! festeggiamolo su un ornamento di!”; “Perché...