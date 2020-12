GeT RiGhT lascia CS:GO, il 30enne svedese passa a VALORANT: con quale squadra? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un altro storico giocatore di CS:GO è pronto a passare a VALORANT. Stavolta si tratta dello svedese Christopher “GeT RiGhT” Alesund, 30 anni, che ha militato dal 2012 al 2019 con i Ninjas in Pyjamas prima di passare a Dignitas nel 2020. Il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, GeT RiGhT ha confermato il suo ritiro da Counter Strike: Global Offensive e la sua nuova avventura in VALORANT. GeT RiGhT è (giustamente) considerato come uno dei migliori giocatori di CS: GO di tutti i tempi. Il periodo più importante della sua carriera nel mondo esports è certamente la lunga militanza con i Ninjas in Pyjamas, la formazione svedese che ha dominato i primi anni del CS:GO. Alesund era consideratissimo già prima di approdare ai NiP, tanto che ... Leggi su esports247 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un altro storico giocatore di CS:GO è pronto are a. Stavolta si tratta delloChristopher “GeT” Alesund, 30 anni, che ha militato dal 2012 al 2019 con i Ninjas in Pyjamas prima dire a Dignitas nel 2020. Il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, GeTha confermato il suo ritiro da Counter Strike: Global Offensive e la sua nuova avventura in. GeTè (giustamente) considerato come uno dei migliori giocatori di CS: GO di tutti i tempi. Il periodo più importante della sua carriera nel mondo esports è certamente la lunga militanza con i Ninjas in Pyjamas, la formazioneche ha dominato i primi anni del CS:GO. Alesund era consideratissimo già prima di approdare ai NiP, tanto che ...

