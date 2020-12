Fiorentina, Vlahovic: «Ribery il re, grazie per l’assist». Cutrone e Kouamè in partenza (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'allievo ha ringraziato il maestro. Dusan Vlahovic, autore del primo gol della Fiorentina contro la Juventus, ha dedicato a Ribery una stories sul suo profilo Instagram, con la scritta: «Fr7, le Roi. grazie per l'assist meraviglioso». Quasi certa la partenza dell'attaccante Cutrone, mentre c'è da capire con il suo procuratore il futuro di Kouamè Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'allievo ha ringraziato il maestro. Dusan, autore del primo gol dellacontro la Juventus, ha dedicato auna stories sul suo profilo Instagram, con la scritta: «Fr7, le Roi.per l'assist meraviglioso». Quasi certa ladell'attaccante, mentre c'è da capire con il suo procuratore il futuro di

juventusfc : 3' | Fiorentina subito in vantaggio con Vlahovic. #JuveFiorentina - pisto_gol : Juv-Fio 0:3 Vittoria storica di un’ottima Fiorentina che segna subito con Vlahovic resiste al ritorno della Juve -i… - SkySport : JUVENTUS-FIORENTINA 0-3 Risultato finale ? ? #Vlahovic (3') ? aut. #AlexSandro (76') ? #Caceres (81') ? ?… - FirenzePost : Fiorentina, Vlahovic: «Ribery il re, grazie per l’assist». Cutrone e Kouamè in partenza - RuanCsc03 : RT @tuttitalenti: La #Fiorentina è alla ricerca di un profilo di attaccante da affiancare a #Vlahovic e negli ultimi giorni c'è stato un co… -