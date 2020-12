Col numero di gennaio - In regalo il dossier QNovità 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo sapevate che la Fiat sta studiando un prodotto con il quale colmare il vuoto lasciato dalla Punto, in una fascia che è storicamente sua? Che, oltre alla Ferrari, anche la McLaren sta per presentare una sportiva V6 ibrida plug-in? Ignoravate che nell'anno che sta per aprirsi si rinnoveranno alcuni mostri sacri della categoria delle Suv, come la Range Rover e la Jeep Grand Cherokee? E, un po' più sotto, l'apprezzatissima Nissan Qashqai, mentre il prossimo inverno a sparigliare le carte arriverà l'Alfa Romeo Tonale? E che l'Audi introdurrà sul mercato elettrico la sua adrenalinica e-tron GT, che in versione RS supera i 600 cavalli? Beh, allora non potete perdervi QNovità 2021, allegato gratuitamente su tutta la tiratura di Quattroruote di gennaio: 96 pagine di novità, con 80 modelli in dettaglio, interviste, un approfondimento ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo sapevate che la Fiat sta studiando un prodotto con il quale colmare il vuoto lasciato dalla Punto, in una fascia che è storicamente sua? Che, oltre alla Ferrari, anche la McLaren sta per presentare una sportiva V6 ibrida plug-in? Ignoravate che nell'anno che sta per aprirsi si rinnoveranno alcuni mostri sacri della categoria delle Suv, come la Range Rover e la Jeep Grand Cherokee? E, un po' più sotto, l'apprezzatissima Nissan Qashqai, mentre il prossimo inverno a sparigliare le carte arriverà l'Alfa Romeo Tonale? E che l'Audi introdurrà sul mercato elettrico la sua adrenalinica e-tron GT, che in versione RS supera i 600 cavalli? Beh, allora non potete perdervi, allegato gratuitamente su tutta la tiratura di Quattroruote di: 96 pagine di novità, con 80 modelli in dettaglio, interviste, un approfondimento ...

zzack_3 : RT @Gianbilico: @zzack_3 qui è un classico, purtroppo poi si è scambiati per uno spazzacamino. Catania è la città col più alto numero di… - Gianbilico : @zzack_3 qui è un classico, purtroppo poi si è scambiati per uno spazzacamino. Catania è la città col più alto nu… - iconic_sport : 14 Febbraio 1990, Michael Jordan scende in campo contro gli Orlando Magic indossando una maglia di riserva col nume… - Philo1936 : RT @GiulioFichel: 'Abbiamo dimostrato di essere un grande paese, sconfiggendo la 2° ondata in un mese!' Col il record di morti in Europa, i… - Ewavolpones84 : RT @b_barbarella: @GaIadhrim @Kapparar1 Col paese con il più alto numero di morti c'è poco da ballare, poi jerusalema fa schifo hanno pure… -

Ultime Notizie dalla rete : Col numero L'allegato gratuito Q Novità 2021 è in edicola con Quattroruote di gennaio - Quattroruote.it Quattroruote Tifosi Juve col Frosinone contro Adl: "Ci pensi tu?"

Come il caso del Frosinone che ieri è sceso in campo nonostante ben 14 positivi al covid. Tifosi juventini sul piede di guerra e rinfocolate vecchie ruggini tra la squadra ciociara e il presidente del ...

Come il caso del Frosinone che ieri è sceso in campo nonostante ben 14 positivi al covid. Tifosi juventini sul piede di guerra e rinfocolate vecchie ruggini tra la squadra ciociara e il presidente del ...