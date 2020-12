CINA-FRANCIA: INAUGURAZIONE WUHAN LAB 2017 (Di lunedì 28 dicembre 2020) La mattina del 23 febbraio 2017, Bernard Cazeneuve, Primo Ministro della FRANCIA, ha fatto visita al WUHAN P4 Biological Security Laboratory durante la sua ultima tappa in CINA. Più di 100 persone provenienti da diverse entità amministrative tra cui CAS, China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), Ministero degli Affari Esteri della CINA e Istituto Nazionale francese di salute e ricerca medica (INSERM) che hanno partecipato all’intero programma sulla cooperazione Sino-francese sulle malattie infettive emergenti e hanno fornito un enorme aiuto negli ultimi dieci anni hanno partecipato all’attività. Come simbolo della cooperazione tecnologica Sino-francese nel campo della salute pubblica, Il laboratorio P4 di WUHAN ha attirato molta attenzione da parte ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) La mattina del 23 febbraio, Bernard Cazeneuve, Primo Ministro della, ha fatto visita alP4 Biological Security Laboratory durante la sua ultima tappa in. Più di 100 persone provenienti da diverse entità amministrative tra cui CAS, China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), Ministero degli Affari Esteri dellae Istituto Nazionale francese di salute e ricerca medica (INSERM) che hanno partecipato all’intero programma sulla cooperazione Sino-francese sulle malattie infettive emergenti e hanno fornito un enorme aiuto negli ultimi dieci anni hanno partecipato all’attività. Come simbolo della cooperazione tecnologica Sino-francese nel campo della salute pubblica, Il laboratorio P4 diha attirato molta attenzione da parte ...

