Campidoglio | buoni libro | riaperti i termini per domanda

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. – “Roma Capitale informa che sono statiper ladeiper l’anno scolastico 2020/2021, che potranno essere richiesti fino al 20 gennaio 2021”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. “Prorogato anche il termine per la spendibilita’- continua il- sia deiche delle cedole librarie, per l’anno scolastico in corso, utilizzabili entro il 30 gennaio 2021 presso le librerie convenzionate con Roma Capitale. L’elenco delle librerie e’ disponibile sul portale di Roma Capitale”.