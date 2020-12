Vaccine day: oggi si parte in Sicilia con 685 dosi (Di domenica 27 dicembre 2020) oggi si parte con il Vaccine day, finalmente il giorno dei vaccini anti Covid è arrivato. Le dosi del farmaco della Pfizer BionTech, le prime 9.750, sono arrivate in Italia nel giorno di Natale, e la prima a somministrare i vaccini è stata Roma. oggi iniziano i vaccini in Sicilia, 685 dosi, a Palermo la... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 27 dicembre 2020)sicon ilday, finalmente il giorno dei vaccini anti Covid è arrivato. Ledel farmaco della Pfizer BionTech, le prime 9.750, sono arrivate in Italia nel giorno di Natale, e la prima a somministrare i vaccini è stata Roma.iniziano i vaccini in, 685, a Palermo la... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - Agenzia_Ansa : L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi il premier ceco #Vaccineday #ANSA - RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Vaccine day, #Speranza: “Vediamo arrivare la luce del giorno ma abbiamo bisogno di resistere per alcuni mesi, serve anc… - Monica__2008 : RT @Agenzia_Ansa: L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi il premier ceco #Vaccineday #ANSA -