Piqué | “Spero di poter giocare ancora per tre o quattro anni”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Gerard, difensore del Barcellona (attualmente infortunato) ha ricevuto un premio alla carriera in occasione dei Globe Soccer Awards di Dubai. Queste le parole del calciatore spagnolo: "Questo premio è un onore per me.diper tre o. Ho condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e Iker Casillas (premiato anche lui per la carriera, ndr) e abbiamo avuto l'opportunità di vincere trofei. Abbiamo vissuto un anno duro e speriamo di ritornare alla normalità".