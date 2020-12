Notizie assurde da oltralpe | un francese su due non intende vaccinarsi

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il problema non è solo italiano. All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre unsu due, il 56%...

riccardo_fra : Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde i… - LucianoRanier10 : @fattoquotidiano Travaglio chi se ne frega dei francesi ? E voi perché date queste assurde notizie? Vergogna - Massimo0789 : RT @riccardo_fra: Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde ipotesi… - Beppesardinia : RT @riccardo_fra: Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole. Smentisco seccamente certe assurde ipotesi… - silvano73068906 : RT @ManuPalo67: Alcuni giornali hanno pubblicato delle notizie semplicemente false e ridicole Smentisco seccamente certe assurde ipotesi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie assurde

Globalist.it

ROMA - “Grazie a un ordine del giorno della Lega sulla legge di Bilancio, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera nel Milleproroghe allo snellimento dell’elenco per i controlli radiometrici ne ...All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione.