Napoli, De Laurentiis inizia a dubitare di Gattuso ma non riprenderebbe mai Sarri (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello di Maurizio Sarri è un nome che continua ad aleggiare insistentemente sul progetto tecnico del Napoli. Dal suo addio infatti la squadra azzurra non è mai riuscita a decollare e convincere del tutto. Prima Carlo Ancelotti, partito benissimo e finito nel peggiore dei modi. Poi Gattuso, abile nel compattare la squadra e nel donarle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello di Maurizioè un nome che continua ad aleggiare insistentemente sul progetto tecnico del. Dal suo addio infatti la squadra azzurra non è mai riuscita a decollare e convincere del tutto. Prima Carlo Ancelotti, partito benissimo e finito nel peggiore dei modi. Poi, abile nel compattare la squadra e nel donarle L'articolo

sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Siamo felici, il Napoli segue sempre le regole” ?? - FilippoFavaro : RT @gobbobello: neanche Mattarella si vaccina, ma De Luca sì: chissà poi come mai la ASL di Napoli interviene per salvare De Laurentiis ??… - Dontlookback81 : RT @gobbobello: neanche Mattarella si vaccina, ma De Luca sì: chissà poi come mai la ASL di Napoli interviene per salvare De Laurentiis ??… - terribile76 : RT @gobbobello: neanche Mattarella si vaccina, ma De Luca sì: chissà poi come mai la ASL di Napoli interviene per salvare De Laurentiis ??… - manuhellt : RT @fedeedoscana: @fanpage A Napoli l'ASL fa tutto quando De Luca chiama. Il De Laurentiis ne sa qualcosa. ?? Bravo De Luca, ennesima figura… -