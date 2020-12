L'omaggio dei Kronos Quartet a Pete Seeger, il cantautore folk comunista e pacifista (Di domenica 27 dicembre 2020) il Kronos Quartet, uno dei più celebri gruppi di musica classica contemporanea, ha reso omaggio a Pete Seeger, in un disco ( Long Time Passing ) in ottobre. Il CD è l'ultima tappa di un itinerario ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) il, uno dei più celebri gruppi di musica classica contemporanea, ha reso, in un disco ( Long Time Passing ) in ottobre. Il CD è l'ultima tappa di un itinerario ...

L'omaggio dei Kronos Quartet a Pete Seeger, il cantautore folk comunista e pacifista

L’hanno fatto uscire al culmine della campagna elettorale contro Trump. Pete Seeger rappresentava tutto quello che la destra, in ogni parte del mondo, odia.

