Fuga di gas da una caldaia: esplosione a Margine Rosso, gravissimo un avvocato 59enne (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo riporta il quotidiano "L'Unione Sarda" di oggi. Stando a quanto riporta sempre L'Unione, l'inquilino che era all'interno, un avvocato di 59 anni, è stato coinvolto nella deflagrazione, rimanendo ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 27 dicembre 2020) Lo riporta il quotidiano "L'Unione Sarda" di oggi. Stando a quanto riporta sempre L'Unione, l'inquilino che era all'interno, undi 59 anni, è stato coinvolto nella deflagrazione, rimanendo ...

zazoomblog : Quarti Sant’Elena (Cagliari) – Esplode villino per fuga di gas: gravissimo 60enne - #Quarti #Sant’Elena #(Cagliari… - MoliPietro : Quarti Sant’Elena (Cagliari) – Esplode villino per fuga di gas: gravissimo 60enne - vivere_sardegna : Esplosione in un villino per fuga di gas, grave un 60enne - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Esplosione in un villino per una fuga di gas, grave un 60enne nel Cagliaritano #cagliari - MediasetTgcom24 : Esplosione in un villino per una fuga di gas, grave un 60enne nel Cagliaritano #cagliari -