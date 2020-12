F1, Vettel: “Grosjean è un miracolato” (Di domenica 27 dicembre 2020) Sebastian Vettel è tornato a parlare dell’incidente che ha coinvolto Grosjean nel Gran Premio del Bahrain: “Come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me. Che sia ancora con noi, che sia vivo, è a mio avviso il momento dell’anno. Il giro successivo all’incidente di Romain ho avuto la notizia che era uscito dalle fiamme. Questo è stato fondamentale per me. Non ho più guardato le immagini che andavano in loop sui monitor. Forse è stato meglio così. Sono riuscito a rientrare senza problemi. Quello che era successo l’ho capito solo la domenica sera, dopo la gara”. Il miracolo che ha visto protagonista il pilota della Haas però non deve far abbassare la guardia: “Tutti devono essere consapevoli che la velocità alla quale noi guidiamo è sempre un rischio. Non bisogna mai considerare quell’incidente come ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Sebastianè tornato a parlare dell’incidente che ha coinvoltonel Gran Premio del Bahrain: “Come Romain sia riuscito a sopravvivere quasi illeso a questo incidente è ancora un mistero per me. Che sia ancora con noi, che sia vivo, è a mio avviso il momento dell’anno. Il giro successivo all’incidente di Romain ho avuto la notizia che era uscito dalle fiamme. Questo è stato fondamentale per me. Non ho più guardato le immagini che andavano in loop sui monitor. Forse è stato meglio così. Sono riuscito a rientrare senza problemi. Quello che era successo l’ho capito solo la domenica sera, dopo la gara”. Il miracolo che ha visto protagonista il pilota della Haas però non deve far abbassare la guardia: “Tutti devono essere consapevoli che la velocità alla quale noi guidiamo è sempre un rischio. Non bisogna mai considerare quell’incidente come ...

