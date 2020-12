Zanetti | “Grande rispetto per la Salernitana ma non temiamo nessuno La nostra duttilità può creare problemi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il tecnico del Venezia Paoloha presentato così la sfida di domani contro laai canali ufficiali del club: “Domani non potrò essere in panchina, data la squalifica, ma ci saranno l’Allenatore in Seconda Bertolini, il Collaboratore Tecnico Soncin ed il Preparatore dei Portieri Lotti quindi siamo assolutamente coperti da questo punto di vista. A Cosenza abbiamo patito un pò la stanchezza dovuta alle tante partite ravvicinate che abbiamo dovuto disputare e magari si è notato soprattutto perchè noi puntiamo molto su determinati aspetti tecnici e di brillantezza. Per preparare la partita con laabbiamo avuto qualche giorno in piùalle ultime gare e questo ha sicuramente dato modo a qualche giocatore di poter recuperare; giocando però nuovamente mercoledì non posso non pensare di ...