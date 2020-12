Variante inglese Covid | i primi casi in Spagna | a Madrid

Leggi su meteoweek

(Di sabato 26 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Bimbo di 3 anni contrae ile ha un ictus: vivo per miracolo Sono stati confermati in, a, iquattrodi contagio con ladel coronavirus isolata in Gran Bretagna. Lo rende noto la Efe. Tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna. Sotto esame altri tresospetti. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.