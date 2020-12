Traffico Roma del 26-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento il maltempo sta piovendo in diverse zone dipotrebbe complicare gli spostamenti invitiamo alla prudenza pochi comunque gli spostamenti limitati dalle restrizioni della zona rossa e ricordiamo di muoversi soltanto per validi necessità oppure per fare un unico spostamento in questa giornata festiva alcuni mezzi del trasporto pubblico hanno cambiato i percorsi deviata la linea 51 deviazioni per la linea 118 nell’area di Piazza Venezia nella zona di via di Casal Palocco deviate le corse della linea 016 per i lavori sul viale Alessandro Magno e in zona Flaminio la linea tram 2 che non è in servizio è sostituito dagli autobus e ricordiamo che è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 il numero verde comunale 800 93 88 73 riservato aanziani soli che potranno chiedere cibo farmaci ...