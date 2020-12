Traffico Roma del 26-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta scorrevole ilsul Raccordo e consolari spenta e fino al 15 gennaio le ZTL diurne notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo chiusa lo ricordiamo al Ostiense via San adautto per un incendio all’altezza di via delle Sette Chiese un anticipo sui lavori notturni all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 di domani domenica 27 dicembre fino alle 6 di lunedì 28 chiusura tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti In quest’ultima direzione fino al 6 gennaio zona rossa Nazionale nei festivi e prefestivi in questi giorni sarà consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione è l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le ...