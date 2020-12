Traffico Roma del 26-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole sul raccordo e consolari fino al 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda i trasporti oggi sabato 26 dicembre servizio festivo per metro bus filobus e tram le ultime corse per la metro partiranno alle 23:30 per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...