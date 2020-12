The Terminal: Steven Spielberg cancellò una scena che ricordava E.T. L'extraterrestre (Di sabato 26 dicembre 2020) Steven Spielberg cancellò una scena di The Terminal in cui Viktor Navorski pronunciava una frase che ricordava E.T. L'extraterrestre. In una scena di The Terminal il protagonista del film, Viktor Navorski, avrebbe dovuto pronunciare ripetutamente una battuta che Steven Spielberg decise di tagliare a causa della profonda somiglianza con le celebri parole pronunciate dal personaggio di un altro suo film: E.T. L'extraterrestre. Spielberg tagliò la battuta in cui Navorski cerca aiuto con la sua scheda telefonica gridando: "Telefono di casa, telefono di casa!". Il regista eliminò questa sequenza in fase di montaggio per evitare confronti con E.T. l'Extra-Terrestre e il suo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 dicembre 2020)unadi Thein cui Viktor Navorski pronunciava una frase cheE.T. L'. In unadi Theil protagonista del film, Viktor Navorski, avrebbe dovuto pronunciare ripetutamente una battuta chedecise di tagliare a causa della profonda somiglianza con le celebri parole pronunciate dal personaggio di un altro suo film: E.T. L'tagliò la battuta in cui Navorski cerca aiuto con la sua scheda telefonica gridando: "Telefono di casa, telefono di casa!". Il regista eliminò questa sequenza in fase di montaggio per evitare confronti con E.T. l'Extra-Terrestre e il suo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Terminal: Steven Spielberg cancellò una scena che ricordava E.T. L'extraterrestre… - federicabarghin : Su Rete4 il film più brutto di Spielberg: The terminal. - oldpinkroom : Per fortuna c’è piccole donne su Paramount durante la pubblicità di Harry Potter, The Terminal e Il Ciclone - odiodiclasse : Sto vedendo The Terminal su Rete4, e questo mi dà spunto per dire quattro parole sulla mia visione geopolitica dell… - jnslondon : Sto guardando The terminal per la prima volta e CHE ANSIA -