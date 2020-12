Roma | arsenico nelle acque della Capitale | vietato usarla per un anno | ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 dicembre 2020) E’ stata indetta la proroga dell’ordinanza per il divieto di utilizzare l’acqua proveniente daglidotti rurali Arsial di “Malborghetto” fino al 31 dicembre 2021. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca di, Virginia Raggi. La sindaca ha assunto il provvedimento in relazione alla presenza dirilevata nei tratti di rete idrica interessati. Il divieto riguarda 61 utenze. La proroga fino al 31 dicembre 2021 si rende necessaria per consentire l’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all’esecuzione dei lavori di risanamento dell’dotto che sargestiti da Acea Ato 2. su Il CorriereCittà.