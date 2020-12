Riciclare i regali di Natale, come farlo bene (Di sabato 26 dicembre 2020) Ogni Natale porta con sé la tradizione degli auguri, degli incontri con i parenti... e dei regali da Riciclare . Prendiamo il discorso un po' alla larga: è cosa nota che i membri della royal family ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Ogniporta con sé la tradizione degli auguri, degli incontri con i parenti... e deida. Prendiamo il discorso un po' alla larga: è cosa nota che i membri della royal family ...

Italiani ricicloni. Nuova vita per i regali

Aumentano i nostri concittadini riciclatori dei regali natalizi. A tal punto che in queste feste 2020 un italiano su 3 ricicla il dono ricevuto. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi Confcoo ...

