Neve in arrivo sulle autostrade, pronti 800 mezzi. Possibili chiusure (Di sabato 26 dicembre 2020) Nevica già in diverse zone d'Italia e la situazione peggiorerà nei prossimi giorni. «L'aria fredda di origine artica che da giorni interessa la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate». Ad essere colpite saranno soprattutto le autostrade del Nord Italia nei giorni di domenica 27

Sta arrivando il maltempo al Nord. Si attendono, in particolare, nevicate che interesseranno 1000 km della rete gestita da ASPI ...

Meteo LIGURIA: in arrivo MALTEMPO e NEVE a bassa quota. Fiocchi fino a Genova e Savona: tutti i dettagli

Nella notte tra domenica e lunedì il maltempo entrerà nel vivo in Liguria con nevicate fino a quote pianeggianti tra Savonese e Genovese. Piogge battenti sulle province di Levante. SITUAZIONE - Dopo i ...

