Maria De Filippi fa piangere Silvia Toffanin, le sue parole colpiscono (Di sabato 26 dicembre 2020) Silvia Toffanin si commuove a Verissimo, le parole di Maria De Filippi la colpiscono: ecco cosa è successo su Canale 5. Questo pomeriggio Maria De Filippi è stata ospite di Verissimo e oltre a raccontare della sua vita privata e del suo lavoro ha avuto parole di sincera stima e rispetto nei confronti di Silvia Toffanin. In particolar modo la conduttrice ha voluto dire la sua in merito alla morte della mamma di Silvia Toffanin e alla scelta di quest'ultima di presentarsi comunque per la registrazione del talk di Canale 5.

