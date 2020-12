Juventus, Vignola: “Milan e Inter non mollano ma la Juve ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto” (Di sabato 26 dicembre 2020) Milan e Inter volano in campionato e la Juventus di Pirlo ha un ritardo rispettivamente di 10 e 9 punti dai rivali meneghini. Per parlare di Juventus, a Radio Sportiva è Intervenuto l'ex centrocampista bianconero Beniamino Vignola. "Si sapeva che per la Juventus l'inizio di stagione non sarebbe stato semplice: è cambiato l'allenatore quindi ci potevano essere delle situazioni da testare bene, e così è stato. Poi sembrava ci fosse stata una sterzata dal punto di vista del gioco, soprattutto col Barcellona: Pirlo sembrava aver trovato una quadra a una squadra composta da grandissimi giocatori, invece l'ultima partita con la Fiorentina ha evidenziato le problematiche di questa squadra soprattutto dal punto di vista ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020)volano in campionato e ladi Pirlo ha un ritardo rispettivamente di 10 e 9 punti dai rivali meneghini. Per parlare di, a Radio Sportiva èvenuto l'ex centrocampista bianconero Beniamino. "Si sapeva che per lal'inizio di stagione non sarebbe stato semplice: è cambiato l'allenatore quindi ci potevano essere delle situazioni da testare bene, e così è stato. Poi sembrava ci fosse stata una sterzata dal punto di vista del gioco, soprattutto col Barcellona: Pirlo sembrava aver trovato una quadra a una squadra composta da grandissimi giocatori, invece l'ultima partita con la Fiorentina ha evidenziato le problematiche di questa squadra soprattutto dal punto di vista ...

Vignola a TMW: "In alcuni momenti la Juventus deve essere più cinica. Dybala deve dimostrare sul campo"

Beniamino Vignola ha parlato in esclusiva a TMW: "Ultimamente pareva che Pirlo avesse trovato l'assetto e la strada giusta e anche risultati. Vincere in Italia è sempre dura, abbiamo visto anche anche ...

