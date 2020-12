Ismett, trapianto di polmoni per giovane donna. E’quipe tutta femminile (Di sabato 26 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Ha potuto trascorrere il giorno di Natale a casa una giovane paziente siciliana trapiantata di entrambi i polmoni nelle scorse settimane. La donna era stata sottoposta ad un trapianto presso l’IRCCS Ismett di Palermo a causa di un’insufficienza respiratoria terminale. Un intervento particolarmente complesso, soprattutto in questo periodo di pandemia, che nasconde al suo interno un’altra storia: il complesso intervento è stato eseguito in tutte le fasi da una èquipe chirurgica interamente femminile. Gli organi sono stati prelevati dalla dottoressa Giorgia Tancredi che al termine di un intervento di circa 3 ore e una missione di circa 12 ore fuori regione ha trasportato i polmoni all’Ismett in sala operatoria. Qui, le dottoresse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Ha potuto trascorrere il giorno di Natale a casa unapaziente siciliana trapiantata di entrambi inelle scorse settimane. Laera stata sottoposta ad unpresso l’IRCCSdi Palermo a causa di un’insufficienza respiratoria terminale. Un intervento particolarmente complesso, soprattutto in questo periodo di pandemia, che nasconde al suo interno un’altra storia: il complesso intervento è stato eseguito in tutte le fasi da una èquipe chirurgica interamente. Gli organi sono stati prelevati dalla dottoressa Giorgia Tancredi che al termine di un intervento di circa 3 ore e una missione di circa 12 ore fuori regione ha trasportato iall’in sala operatoria. Qui, le dottoresse ...

