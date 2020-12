Covid, Zaia: la variante inglese è in Veneto (Di sabato 26 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il Veneto si trova in una situazione particolare, in merito all’emergenza coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute del 25 dicembre ha segnalato un incremento giornaliero di ben 5.010 casi soltanto nella regione: si tratta dell’aumento più alto in tutta Italia, quasi il doppio di quello riscontrato in Lombardia che si trova al secondo posto con 2.628 nuovi casi. Zaia: “Virus estivo non c’entra con i contagi di oggi” Sono cifre preoccupanti che hanno spinto il governatore Luca Zaia a indire una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Dalla sede della Protezione civile di Marghera, Zaia ha anche dato annuncio che la nuova variante di coronavirus è stata riscontrata in Veneto: “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non ... Leggi su improntaunika (Di sabato 26 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Ilsi trova in una situazione particolare, in merito all’emergenza coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute del 25 dicembre ha segnalato un incremento giornaliero di ben 5.010 casi soltanto nella regione: si tratta dell’aumento più alto in tutta Italia, quasi il doppio di quello riscontrato in Lombardia che si trova al secondo posto con 2.628 nuovi casi.: “Virus estivo non c’entra con i contagi di oggi” Sono cifre preoccupanti che hanno spinto il governatore Lucaa indire una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Dalla sede della Protezione civile di Marghera,ha anche dato annuncio che la nuovadi coronavirus è stata riscontrata in: “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non ...

