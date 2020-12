qn_lanazione : #Firenze. Coppia uccisa e fatta a pezzi, ecco perché Elona resta in carcere - infoitinterno : Coppia uccisa e fatta a pezzi, Elona tace anche davanti al giudice - infoitinterno : Coppia uccisa e fatta a pezzi, Elona resta in carcere: 'Può uccidere ancora' - zazoomblog : Coppia uccisa e fatta a pezzi Elona resta in carcere: Può uccidere ancora - #Coppia #uccisa #fatta #pezzi #Elona - rosati22 : Coppia uccisa e fatta a pezzi, Elona tace anche davanti al giudice -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia uccisa

LA NAZIONE

Proseguono le indagini sulla morte di Shpetim e Teuta Pasho. Per gli inquirenti la donna fermata potrebbe non aver agito da sola ...Il gip rileva come il fatto che la ex compagna del figlio dei coniugi uccisi si sia avvalsa della facoltà di non rispondere abbia pesato nella scelta di convalidare il fermo in quanto "non ha prospet ...