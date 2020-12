Che cosa vedere a Natale in streaming su Disney+ (Di sabato 26 dicembre 2020) In tempi di zona rossa a causa di della pandemia da Covid-19 adulti e bambini sono costretti a restare in casa con il rischio di annoiarsi. Per fortuna alcune risorse come le Serie TV o lo streaming video ci vengono in aiuto, e proprio in questi giorni sono usciti in esclusiva streaming su Disney+ alcuni nuovi film di animazione, visibili gratuitamente per tutti gli abbonati. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 6,99 euro, annullabile in qualsiasi momento e grazie al quale potrete vedere non solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Quali film Disney vedere durante le vacanze Disney+ ha un’offerta molto completa sia per i bambini sia per gli adulti. Si va dai classici Animazione Disney e Pixar ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 dicembre 2020) In tempi di zona rossa a causa di della pandemia da Covid-19 adulti e bambini sono costretti a restare in casa con il rischio di annoiarsi. Per fortuna alcune risorse come le Serie TV o lovideo ci vengono in aiuto, e proprio in questi giorni sono usciti in esclusivasualcuni nuovi film di animazione, visibili gratuitamente per tutti gli abbonati. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 6,99 euro, annullabile in qualsiasi momento e grazie al quale potretenon solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Quali film Disneydurante le vacanzeha un’offerta molto completa sia per i bambini sia per gli adulti. Si va dai classici Animazione Disney e Pixar ...

