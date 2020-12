Basket, Serie A1: Cantù corsaro in casa di Reggio Emilia (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella tredicesima giornata di Serie A1 2020/2021, Reggio Emilia ospita Cantù. La partita finisce 68-78 e Cantù torna a vincere lontano da casa. RISULTATI E CLASSIFICA Nel primo quarto partono molto forte i padroni di casa che vanno immediatamente sul 6-0, ma il vantaggio dura pochi istanti. L’intensità di Cantù sale rapidamente e, anche grazie a un attacco di Reggio molto poco efficace, chiude i primi dieci minuti col punteggio di 11-18. Nel secondo quarto la situazione non cambia: sebbene la squadra di casa sia estremamente efficace in difesa, altrettanto non si può dire delle trame offensive e della concretezza a canestro. Leunen alza il livello della propria partita e manda a canestro i propri compagni con grande ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella tredicesima giornata diA1 2020/2021,ospita. La partita finisce 68-78 etorna a vincere lontano da. RISULTATI E CLASSIFICA Nel primo quarto partono molto forte i padroni diche vanno immediatamente sul 6-0, ma il vantaggio dura pochi istanti. L’intensità disale rapidamente e, anche grazie a un attacco dimolto poco efficace, chiude i primi dieci minuti col punteggio di 11-18. Nel secondo quarto la situazione non cambia: sebbene la squadra disia estremamente efficace in difesa, altrettanto non si può dire delle trame offensive e della concretezza a canestro. Leunen alza il livello della propria partita e manda a canestro i propri compagni con grande ...

Gazzetta_it : #Basket #SerieA #Cantù passa in casa di #ReggioEmilia 68-78 - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: #Cantù corsaro in casa di #reggioemilia - basket_torino : Abbiamo un consiglio per voi anche stasera. Fate una bella maratona di questa serie, unica pausa domani alle 18.00… - BasketCity_net : - GazzettaCE : BASKET Serie B. Virtus Pozzuoli, primo bilancio di coach Gentile che prepara la sfida con Salerno -