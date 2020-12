Salvini consegna due pacchi ai bisognosi in favore di fotografo e piovono le critiche: 'Sei penoso' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pubblicità a buon mercato per uno che ha fatto dell'egoismo (prima gli italiani) e della discriminazione (visti i divieti di aiutare i poveri delle giunte leghiste o dei cavilli per impedire agli ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pubblicità a buon mercato per uno che ha fatto dell'egoismo (prima gli italiani) e della discriminazione (visti i divieti di aiutare i poveri delle giunte leghiste o dei cavilli per impedire agli ...

globalistIT : Immagini davvero deprimenti: leggete come ha spacciato questa trovata pubblicitaria e le risposte che si è meritato… - Davide57208967 : @RepubblicaTv @repubblica Salvini consegna I pacchi...lol no Vabbe'...non dico niente su di lui perche' sono sconta… - rolandoroccando : RT @RepubblicaTv: Salvini e la consegna dei pacchi di Natale ai bisognosi: per la prima volta in strada con i City Angels in polemica con i… - BWasowsky : @DaliaDaliaanfo Certo a pensare sia stata solo una sciacallata non si fa peccato... - LaStampaTV : VIDEO | Salvini e la consegna dei pacchi di Natale ai bisognosi: per la prima volta in strada con i City Angels in… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini consegna Sala a Pane Quotidiano, Delpini e Salvini a pranzo alla mensa dei poveri: il Natale degli ultimi di Milano La Repubblica Salvini consegna due pacchi ai bisognosi in favore di fotografo e piovono le critiche: "Sei penoso"

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che nel giorno di Natale a Miano, con i City Angels, ha distribuito pacchi con generi di necessità ai bisognosi. Una iniziativa smaccatamente ...

Natale, Salvini distribuisce doni con City Angels: "Per vaccino precedenza a disabili"

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Milano, dove oggi ha partecipato con i City Angels alla consegna di pacchi alle persone bisognose. "Si parla giustamente degli anziani, delle Rsa, del ...

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che nel giorno di Natale a Miano, con i City Angels, ha distribuito pacchi con generi di necessità ai bisognosi. Una iniziativa smaccatamente ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Milano, dove oggi ha partecipato con i City Angels alla consegna di pacchi alle persone bisognose. "Si parla giustamente degli anziani, delle Rsa, del ...