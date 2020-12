Quanto fa schifo la musica che ascolti su Spotify? Te lo dice l'intelligenza artificiale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Abbiamo provato il bot che analizza i tuoi gusti musicali ed è molto più divertente di Quanto ci aspettassimo Leggi su it.mashable (Di venerdì 25 dicembre 2020) Abbiamo provato il bot che analizza i tuoi gustili ed è molto più divertente dici aspettassimo

myogi2002 : @Lucrezi97533276 @matteotti_g Purtroppo si rivolge agli idioti che in quanto tali, non sono in grado di intendere e… - Eric03693755 : Ma quanto è pagliaccio. Lui e Meloni in parlamento danno origine ad un teatrino. Schifo!!!!! #Salviniclochard - Mengonisarmy : RT @gebr_i: la vostra vita può fare schifo quanto volete potete avere tutti i problemi esistenti ma non avete il diritto di sminuire i prob… - yoontelepathyy : @mylifewasdull lui è stato veramente carino a farsi mettere gli sfondi dei bts, per quanto riguarda i commenti che… - nefelef : quanto schifo i film di natale mai visto uno! -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto schifo Quanto fa schifo il tuo Spotify? Te lo dice un androide Il Digitale Notizie fantastiche che fanno schifo

Con l'emendamento Costa, che prevede il rimborso parziale delle spese processuali all’imputato assolto, lo stato paga i danni dei suoi dipendenti irresponsabili e spaccatutto ...

“All Things Must Pass”, sacralità, quiete ed empatia di George Harrison

"All Things Must Pass" si prese il primo posto negli USA e nel Regno Unito, e vendette in poco tempo una cosa tipo 7 milioni di copie. A John e Paul fischiarono le orecchie.

Con l'emendamento Costa, che prevede il rimborso parziale delle spese processuali all’imputato assolto, lo stato paga i danni dei suoi dipendenti irresponsabili e spaccatutto ..."All Things Must Pass" si prese il primo posto negli USA e nel Regno Unito, e vendette in poco tempo una cosa tipo 7 milioni di copie. A John e Paul fischiarono le orecchie.