(Di venerdì 25 dicembre 2020) In questi ultimi giorni il presidente russo, Vladmir, è stato protagonista di tre passaggi interni cheno lo stato dell’arte del suo potere, in difficoltà di prospettiva. Martedì ha firmato una legge che permette a tutti i presidenti russi di godere dell’immunità a vita su tutti i reati commessi. anche mentre non esercitavano l’esercizio istituzionale. La legislazione fa parte degli emendamenti costituzionali approvati quest’estate in una votazione parlamentare che consente a, 68 anni, di rimanere presidente fino al 2036. Il mese scorso questo sull’immunità e altri progetti di legge in sospeso da un po’ hanno suscitato voci secondo cui il leader russo stava pianificando di dimettersi a causa delle cattive condizioni di salute — cosa che il Cremlino ha negato. Nello stessi giorno la Duma ha votato una legge per ...