MotoGP, Dovizioso: “Non sono stato valorizzato nel modo giusto nella mia carriera” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nessun rimpianto. Andrea Dovizioso sarà il grande assente nel prossimo campionato di MotoGP ma in un’intervista a DAZN rilanciata dai media spagnoli dice “Non credo di essere stato valorizzato nel modo giusto nella mia carriera, ma questo non mi rende frustrato“. Il 34enne pilota di Forlì ha parlato anche della sua lunga esperienza in Ducati: “Nelle stagioni in Ducati le cose sono andate meglio, anche se certe critiche non le ho capite. Se non ho vinto un Mondiale è solo colpa di un mostro come Marquez… – ha detto -. Lorenzo? Non capisco che problema abbia verso di me: continua ad attaccarmi nelle interviste, anche se negli ultimi due anni era dietro di me: dall’alto dei suoi titoli potrebbe anche evitare…“. Infine su Valentino Rossi: ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nessun rimpianto. Andreasarà il grande assente nel prossimo campionato dima in un’intervista a DAZN rilanciata dai media spagnoli dice “Non credo di esserenelmia, ma questo non mi rende frustrato“. Il 34enne pilota di Forlì ha parlato anche della sua lunga esperienza in Ducati: “Nelle stagioni in Ducati le coseandate meglio, anche se certe critiche non le ho capite. Se non ho vinto un Mondiale è solo colpa di un mostro come Marquez… – ha detto -. Lorenzo? Non capisco che problema abbia verso di me: continua ad attaccarmi nelle interviste, anche se negli ultimi due anni era dietro di me: dall’alto dei suoi titoli potrebbe anche evitare…“. Infine su Valentino Rossi: ...

