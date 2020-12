Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 26 dic. – (Adnkronos) – Il 2020 si chiude come si era chiuso l’anno precedente, con la minaccia di Matteo Renzi di staccare la spina al Governo: “Chiediamo una svolta sui Contenuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d’accordo. Se sì, governiamo. Se no, il Governo va a casa”, è l’ultimatum lanciato dal leader di Iv a Conte dopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 26 dic. – (Adnkronos) – Il 2020 si chiude come si era chiuso l’anno precedente, con la minaccia di Matteodi staccare la spina al: “Chiediamo una svolta suinuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d’accordo. Se sì, governiamo. Se no, ilva a casa”, è l’ultimatum lanciato dal leader di Iv adopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Conte: “La crisi di governo non è nelle mie mani. Attivare il Mes? Aggraverebbe il fardello di deficit per le gener… - MatteoRichetti : Ci siamo lamentati per anni dell’assenza dell’#Europa, ma adesso si vede una dimensione comunitaria forte:… - zazoomblog : Governo: da Mes a Recovery i paletti di Renzi sulla strada di Conte - #Governo: #Recovery #paletti #Renzi - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: La parata di #Conte da #Vespa: un'insalata mista condita con supponenza e una forte spruzzata di arroganza! La 'perla' de… - carlucci_cc : RT @alfredodattorre: Volevano un altro governo: resterà Conte. Volevano la delega ai servizi: non l'avranno. Hanno scatenato un polverone s… -