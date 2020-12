Genitori positivi mandano a scuola la figlia | l’intera classe ora è in quarantena | la Procura indaga per diffusione colposa di epidemia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Unacomposta da 25 alunni è stata posta inobbligatoria dopo che la Polizia ha scoperto che irisultatial Covid-19, hanno mandato la loro. Subito dopo che è stato scoperto il caso, la bambina è stata sottoposta a tampone ed è risultata anch’essa positiva. Il fatto è successo a Vittoria in provincia di Ragusa in Sicilia. Sul caso da giorni stando la. I magistrati stanno ipotizzando il reato didi. Anche il corpo docente dellaè stato posto sotto stretta osservazione. A Vittoria la situazione dal punto di vista epidemiologico non è affatto facile. Vittoria è senza ombra ...

carmens97644477 : RT @Cris58Hy: Quest'anno sarà un Natale da ricordare finché vivrò Oggi a pranzo tutti divisi Mio fratello da solo Mio marito e figlio soli… - Cris58Hy : Quest'anno sarà un Natale da ricordare finché vivrò Oggi a pranzo tutti divisi Mio fratello da solo Mio marito e f… - RisolutoOnline : Genitori positivi mandano la figlia a scuola, intera classe di ragazzini di scuola media in quarantena a Vittoria… - infoitinterno : Genitori positivi al Covid mandano la figlia a scuola, classe in quarantena a Vittoria - infoitinterno : Genitori positivi mandano figlia a scuola, positiva anche lei. E’ successo a Vittoria. Aperta indagine -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori positivi

Una classe composta da 25 alunni è stata posta in quarantena obbligatoria dopo che la Polizia ha scoperto che i genitori risultati positivi al Covid-19, hanno mandato la loro figlia a scuola. Subito ...donati libri per le detenute del carcere “Pasquale di Lorenzo” Sciolto per mafia il comune di Tortorici Genitori positivi al Covid mandano la figlia a scuola, classe in quarantena Nasce front-office ...