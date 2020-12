Covid, ai vaccini si unisce un’arma nuova: in Gb scoperto un farmaco che immunizza per un anno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. E’ l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, come riferisce il Guardian. La terapia con anticorpi potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmaco potrebbe essere somministrato anche a persone che vivono in famiglie nelle quali qualcuno ha contratto il virus. Intanto, dalla Gran Bretagna, sono rientrati oggi decine di italiani. un’arma in più dalla Gb insieme ai vaccini La professoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unper evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. E’ l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, come riferisce il Guardian. La terapia con anticorpi potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Ilpotrebbe essere somministrato anche a persone che vivono in famiglie nelle quali qualcuno ha contratto il virus. Intanto, dalla Gran Bretagna, sono rientrati oggi decine di italiani.in più dalla Gb insieme aiLa professoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS ...

