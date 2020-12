Roberto De Zerbi, no allo Spartak Mosca (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ ottimo avvio di campionato del Sassuolo e il conseguente quarto posto in classifica, hanno posto alla ribalta il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, che proprio grazie al gioco spumeggiante espresso dalla sua squadra, è finito nelle mire dello Spartak Mosca. De Zerbi-Spartak Mosca: cosa ha risposto l’allenatore? Lo Spartak Mosca, attualmente terzo in campionato dietro lo Zenit e il Cska, dopo l’esonero di Domenico Tiscano aveva deciso di puntare l’allenatore dei neroverdi attraverso un’offerta di circa 3 milioni di euro(il doppio di quanto guadagna attualmente). e un cospiscuo indennizzo economico al Sassuolo. La risposta di Roberto De Zerbi non si è fatta attendere. Pur sententosi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ ottimo avvio di campionato del Sassuolo e il conseguente quarto posto in classifica, hanno posto alla ribalta il tecnico degli emiliani,De, che proprio grazie al gioco spumeggiante espresso dalla sua squadra, è finito nelle mire dello. De: cosa ha risposto l’allenatore? Lo, attualmente terzo in campionato dietro lo Zenit e il Cska, dopo l’esonero di Domenico Tiscano aveva deciso di puntare l’allenatore dei neroverdi attraverso un’offerta di circa 3 milioni di euro(il doppio di quanto guadagna attualmente). e un cospiscuo indennizzo economico al Sassuolo. La risposta diDenon si è fatta attendere. Pur sententosi ...

velfutbol : RT @alexfrosio: Com'è come non è, alla sosta di Natale Roberto De Zerbi è in zona Champions #SampdoriaSassuolo - PipeOlcina17 : RT @alexfrosio: Com'è come non è, alla sosta di Natale Roberto De Zerbi è in zona Champions #SampdoriaSassuolo - frapietrella : RT @alexfrosio: Com'è come non è, alla sosta di Natale Roberto De Zerbi è in zona Champions #SampdoriaSassuolo - alexfrosio : Com'è come non è, alla sosta di Natale Roberto De Zerbi è in zona Champions #SampdoriaSassuolo - DeporTotalMX : XI SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chirches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Traorè, Boga; Capu… -