Più Giga e costi inferiori per l'extrasoglia, così il roaming cambierà dal primo gennaio

Dal primo gennaio 2021 arrivano nuove condizioni per il roaming in Europa, con più Giga di traffico e costi inferiori per gli extrasoglia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

