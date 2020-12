“Ora manca solo questo…”. Patrizia De Blanck fuori dal GF Vip, il gesto per la figlia Giada che commuove tutti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una delle concorrenti più popolari della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ è stata Patrizia De Blanck. Nonostante la sua avventura sia terminata anzitempo, ha fatto discutere molto ed è stata anche abile a divertire il pubblico con i suoi balletti e le battute esilaranti. A distanza di tempo dall’uscita dal reality show, ha voluto prendere carta e penna e scrivere una bellissima lettera, indirizzata ad una persona in particolare, anzi, la più importante della sua vita: ovvero sua figlia Giada. Sulla nobildonna recentemente era tornato a soffermarsi Tommaso Zorzi: “Patrizia De Blanck faceva delle robe. Metti che un giorno ti volevi fare un toast, lei appena vedeva qualcuno che apriva il frigo arrivava. Prendevi il tonno, lo stracchino, ti giravi un secondo e la trovavi che infilava la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una delle concorrenti più popolari della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ è stataDe. Nonostante la sua avventura sia terminata anzitempo, ha fatto discutere molto ed è stata anche abile a divertire il pubblico con i suoi balletti e le battute esilaranti. A distanza di tempo dall’uscita dal reality show, ha voluto prendere carta e penna e scrivere una bellissima lettera, indirizzata ad una persona in particolare, anzi, la più importante della sua vita: ovvero sua. Sulla nobildonna recentemente era tornato a soffermarsi Tommaso Zorzi: “Defaceva delle robe. Metti che un giorno ti volevi fare un toast, lei appena vedeva qualcuno che apriva il frigo arrivava. Prendevi il tonno, lo stracchino, ti giravi un secondo e la trovavi che infilava la sua ...

ilvolo : Ci vediamo domani sera su Rai 1 alle ore 20.35 circa per cantare insieme alcuni tra i più bei classici di Natale. M… - GianGinoble : Ci vediamo domani sera su Rai1 alle ore 20.35 circa per cantare insieme alcuno tra i più bei classici di Natale. Ma… - MatteoRichetti : Ci siamo lamentati per anni dell’assenza dell’#Europa, ma adesso si vede una dimensione comunitaria forte:… - FidelTahalea : RT @ilvolo: Ci vediamo domani sera su Rai 1 alle ore 20.35 circa per cantare insieme alcuni tra i più bei classici di Natale. Manca pochiss… - bloodtribeelect : RT @ilvolo: Ci vediamo domani sera su Rai 1 alle ore 20.35 circa per cantare insieme alcuni tra i più bei classici di Natale. Manca pochiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora manca Roma, è ora che Fonseca ci spieghi che cosa manca a questa squadra Corriere della Sera "Le auto elettriche non sono carbon neutral come si crede"

non sono mancate critiche da una parte all'altra, ad attaccare questo o quell'aspetto della mobilità a emissioni zero. © Motor1.com Italia auto elettrica Ora l'ultima stoccata in ordine di tempo ...

Covid, è mancato l'oncologo genovese Bruno Castagneto, primario a Novi

Il dottor Bruno Castagneto, medico oncologo, morto il 20 dicembre all’età di 70 anni, positivo al covid-19, anche ora che aveva i capelli bianchi era fermo nella sua convinzione: non bisogna mai smett ...

non sono mancate critiche da una parte all'altra, ad attaccare questo o quell'aspetto della mobilità a emissioni zero. © Motor1.com Italia auto elettrica Ora l'ultima stoccata in ordine di tempo ...Il dottor Bruno Castagneto, medico oncologo, morto il 20 dicembre all’età di 70 anni, positivo al covid-19, anche ora che aveva i capelli bianchi era fermo nella sua convinzione: non bisogna mai smett ...