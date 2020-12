Natale in pochi per tutelare gli anziani, l'appello di Rezza agli italiani (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "tutelare le persone anziane, questo è l'appello che mi sento di fare ai cittadini". Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, sottolineando che "stasera ci si incontrerà per la cena di Natale e domani si farà altrettanto: limitare il numero di persone è particolarmente importante, Sembrerebbe una cosa banale - ha rilevato - ma più aumenta il numero di aggregazione maggiore è il rischio". Italia ancora in fase decrescita ma sta rallentando "Il nostro Paese è in fase di decrescita anche se sta rallentando", ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, sottolineando che "quasi tutte le regioni del Paese hanno Rt inferiore a uno" tranne che in Veneto e in Molise, "anche se abbiamo una leggera tendenza in risalta". La maggior parte delle persone ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - "le persone anziane, questo è l'che mi sento di fare ai cittadini". Lo ha detto Giovanni, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, sottolineando che "stasera ci si incontrerà per la cena die domani si farà altrettanto: limitare il numero di persone è particolarmente importante, Sembrerebbe una cosa banale - ha rilevato - ma più aumenta il numero di aggregazione maggiore è il rischio". Italia ancora in fase decrescita ma sta rallentando "Il nostro Paese è in fase di decrescita anche se sta rallentando", ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, sottolineando che "quasi tutte le regioni del Paese hanno Rt inferiore a uno" tranne che in Veneto e in Molise, "anche se abbiamo una leggera tendenza in risalta". La maggior parte delle persone ...

matteosalvinimi : UNA BELLISSIMA NOTIZIA! Il ritorno di #ChicoForti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari… - VIRGINRINGO : Boys and girls, ragazzacci.. Pur essendo un momento duro e difficile, cerchiamo un po’ di serenità magari con i poc… - LegaSalvini : ++ ?? ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO NATALE: 19.12.2021! ++ IL GOVERNO HA PROPRIO LE IDEE CHIARE ... (Fino a pochi m… - Miti_Vigliero : RT @MMmarco0: Fare pochi tamponi molecolari è il regalo di Natale più grande che possiamo fare al virus. Meno tamponi si fanno e meno posi… - Covid19Dati : RT @MMmarco0: Fare pochi tamponi molecolari è il regalo di Natale più grande che possiamo fare al virus. Meno tamponi si fanno e meno posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale pochi Natale in pochi per tutelare gli anziani, l'appello di Rezza ai cittadini AGI - Agenzia Giornalistica Italia Natale in Zona Rossa, i migliori film da vedere durante le feste

Ecco una lista di film da vedere durante le feste di Natale. Vi consigliamo le migliori pellicole di sempre per grandi e bambini.

Il Paradiso delle Signore, trama 25/12: Rossi e Bergamini scelgono la data del matrimonio

Il giorno di Natale verrà trasmessa la cinquantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che la puntata di venerdì 25 dicembre sarà ricca di sorp ...

Ecco una lista di film da vedere durante le feste di Natale. Vi consigliamo le migliori pellicole di sempre per grandi e bambini.Il giorno di Natale verrà trasmessa la cinquantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che la puntata di venerdì 25 dicembre sarà ricca di sorp ...