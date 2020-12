Napoli, Gattuso racconta la malattia all’occhio: l’appello ai giovani fa commuovere i social (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un inno alla vita che non è certamente passato inosservato.Le dichiarazioni rilasciate da Gennaro Gattuso al termine della sfida contro il Torino hanno commosso tutti. Nel dettaglio, il tecnico del Napoli ha parlato a cuore aperto della malattia di cui soffre da tempo: la miastenia. Si tratta di una malattia neuromuscolare; una condizione in cui tutti i muscoli volontari si indeboliscono e si affaticano rapidamente. Un problema che sta condizionando il lavoro dell'allenatore ex Palermo e Milan."Da dodici giorni non sono più me stesso. Soffro da dieci anni di una malattia autoimmune, la miastenia. E' da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. E' la terza volta che mi capita e stavolta mi ha colpito forte, ma tranquilli perché l’occhio tornerà al suo posto. Adesso non sono bello da ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un inno alla vita che non è certamente passato inosservato.Le dichiarazioni rilasciate da Gennaroal termine della sfida contro il Torino hanno commosso tutti. Nel dettaglio, il tecnico delha parlato a cuore aperto delladi cui soffre da tempo: la miastenia. Si tratta di unaneuromuscolare; una condizione in cui tutti i muscoli volontari si indeboliscono e si affaticano rapidamente. Un problema che sta condizionando il lavoro dell'allenatore ex Palermo e Milan."Da dodici giorni non sono più me stesso. Soffro da dieci anni di unaautoimmune, la miastenia. E' da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. E' la terza volta che mi capita e stavolta mi ha colpito forte, ma tranquilli perché l’occhio tornerà al suo posto. Adesso non sono bello da ...

