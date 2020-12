MotoGP, Davide Brivio: “L’obiettivo è avere un team satellite Suzuki nel 2022, ma dobbiamo decidere entro aprile” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sta per concludersi un 2020 sportivamente strepitoso per la Suzuki, capace di vincere il Mondiale MotoGP con Joan Mir nel campionato piloti al termine di una stagione fantastica. La casa di Hamamatsu ha potuto festeggiare infatti anche il titolo iridato nella classifica riservata ai team, centrando di fatto una doppietta a dir poco clamorosa alla luce della storia recente del Motomondiale. Un trionfo arrivato con un solo team, quello ufficiale composto dagli spagnoli Mir e Rins, mentre le altre case (ad eccezione di Aprilia) possono contare almeno su una squadra satellite. “Noi come team factory vorremmo avere più informazioni e condividerle, ma questo progetto deve ottenere l’approvazione del top management – ha dichiarato Davide ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sta per concludersi un 2020 sportivamente strepitoso per la, capace di vincere il Mondialecon Joan Mir nel campionato piloti al termine di una stagione fantastica. La casa di Hamamatsu ha potuto festeggiare infatti anche il titolo iridato nella classifica riservata ai, centrando di fatto una doppietta a dir poco clamorosa alla luce della storia recente del Motomondiale. Un trionfo arrivato con un solo, quello ufficiale composto dagli spagnoli Mir e Rins, mentre le altre case (ad eccezione di Aprilia) possono contare almeno su una squadra. “Noi comefactory vorremmopiù informazioni e condividerle, ma questo progetto deve ottenere l’approvazione del top management – ha dichiarato...

Sta per concludersi un 2020 sportivamente strepitoso per la Suzuki, capace di vincere il Mondiale MotoGP con Joan Mir nel campionato ... l'approvazione del top management – ha dichiarato Davide Brivio ...

