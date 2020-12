Lazio, Caicedo può diventare un caso: la situazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) In casa Lazio si devono fare i conti con la voglia di giocare di più di Felipe Caicedo Dal gol decisivo, all’ultimo istante, contro la Juventus, è passato poco più di un mese e mezzo, eppure la situazione di Felipe Caicedo sembra cambiata radicalmente. Il giocatore ecuadoriano ha chiesto più spazio al tecnico, ma non lo ha ricevuto. Come riporta Il Messaggero, anche ieri, contro il Milan, era arrabbiato perché gli era stato preferito Correa. Addirittura dopo l’infortunio del giocatore argentino, Inzaghi ha preferito far entrare Muriqi invece che lui. Adesso la situazione può diventare un caso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) In casasi devono fare i conti con la voglia di giocare di più di FelipeDal gol decisivo, all’ultimo istante, contro la Juventus, è passato poco più di un mese e mezzo, eppure ladi Felipesembra cambiata radicalmente. Il giocatore ecuadoriano ha chiesto più spazio al tecnico, ma non lo ha ricevuto. Come riporta Il Messaggero, anche ieri, contro il Milan, era arrabbiato perché gli era stato preferito Correa. Addirittura dopo l’infortunio del giocatore argentino, Inzaghi ha preferito far entrare Muriqi invece che lui. Adesso lapuòun. Leggi su Calcionews24.com

